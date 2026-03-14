Oggi la Roma si prepara per una partita importante in un momento chiave della stagione. La squadra affronta una trasferta che potrebbe influenzare il suo cammino verso la zona Champions. La sfida si svolge in un contesto di grande pressione e impegni ravvicinati, senza margine di errore. La squadra si concentra per affrontare questa prova, consapevole dell’importanza dell’appuntamento.

Nella mattinata di oggi, la Roma si ritrova proiettata verso una nuova sfida cruciale, consapevole di non poter concedere pause a un calendario serrato che impone ritmi da vertice. Archiviato il pari nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, i giallorossi sono attesi domani dal confronto diretto in casa del Como, un match che assume i contorni di uno spareggio per il quarto posto. Come sottolineato dall’editoriale di Filippo Biafora sulle colonne de Il Tempo, la compagine di Gian Piero Gasperini si trova davanti a un bivio statistico e atletico: invertire una rotta esterna deficitaria e sfidare la storica flessione che colpisce le squadre del tecnico piemontese nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’enigma di marzo: Gasperini e il tabù trasferta nella corsa Champions

Articoli correlati

Conte e il mal di trasferta: un dato prima dell’Atalanta spaventa nella corsa ChampionsGiocare al Maradona con una tifoseria che ti sostiene e canta per 90 minuti e oltre, non può che essere un plus assoluto, ed il Napoli di Antonio...

Roma, l’orizzonte Champions: il piano di Gasperini per spezzare il tabùLa Roma si affaccia alle ultime tredici fatiche di un campionato fin qui esaltante, occupando quel quarto posto che, per la sponda giallorossa della...

Tutti gli aggiornamenti su L'enigma di marzo Gasperini e il tabù...

Temi più discussi: Roma: i tre nodi di Gasperini per il quarto posto; Roma, cosa sta succedendo alla difesa di Gasperini?; Roma, l’ora della verità: Gasperini contro lo spettro del nono ko.

Tutti i retroscena della cena tra Totti e Gasperini: la chiamata di Candela, la data del 21 marzo e i dettagli sul ruoloLa cena è servita, il futuro pure. Dulcis in fundo: il grande ritorno di Francesco. Quello in grado di riaccendere l’entusiasmo romanista come un gol sotto la Curva Sud non è stato un incontro casuale ... msn.com

Totti e Gasperini, l'incontro a cena in un ristorante al centro. Francesco vicino al ritorno, ma di mezzo c'è Ilary BlasiLa cena attesa, per farli conoscere ma soprattutto per disegnare il futiuro. Francesco Totti e Gian Piero Gasperini ieri sera si sono dati appuntamento al centro della capitale, al ... leggo.it

I sorrisi di Gasperini, il gruppo al completo e si rivede Dovbyk: tutte le foto della Roma alla presentazione del nuovo sponsor - facebook.com facebook

I sorrisi di #Gasperini, il gruppo al completo e si rivede Dovbyk: tutte le foto della Roma alla presentazione del nuovo sponsor x.com