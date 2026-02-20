Conte e il mal di trasferta | un dato prima dell’Atalanta spaventa nella corsa Champions

Antonio Conte ha vissuto un episodio sconfortante prima della partita contro l’Atalanta, quando il Napoli ha subito un calo di rendimento in trasferta. La squadra ha raccolto meno punti lontano dal Maradona rispetto alle gare casalinghe, dove domina con il supporto di una tifoseria appassionata. Questo dato preoccupa in vista della corsa alla Champions League, poiché le prestazioni in trasferta potrebbero fare la differenza. La squadra dovrà migliorare nelle trasferte per restare in corsa.

Giocare al Maradona con una tifoseria che ti sostiene e canta per 90 minuti e oltre, non può che essere un plus assoluto, ed il Napoli di Antonio Conte lo sa bene, avendo collezionato più punti di tutti in casa dall’arrivo dell’allenatore salentino sulla panchina azzurra. Quello che preoccupa è il dato sulle partite giocate lontano da Fuorigrotta, con Conte che sembra soffrire di un vero e proprio “mal di trasferta”. In trasferta una media punti shock. Quello delle partite fuori casa, sta diventando un problema non di poco conto per i partenopei, ed i numeri parlano chiaro: in un anno e mezzo di gestione Conte, il Napoli ha registrato una media di 1,8 punti a partita, che in un campionato consentirebbe di fare 68 punti, che per intenderci si tradurrebbe in un quinto posto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

