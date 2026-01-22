Nuova legge sulla montagna rischio tagli ai fondi | fino al 30% dei Comuni esclusi Sos d Serluca

La recente legge sulla montagna potrebbe comportare tagli fino al 30% dei fondi destinati ai Comuni montani, penalizzando in particolare le aree della Campania. I nuovi criteri di classificazione rischiano di escludere territori fragili che rappresentano un patrimonio importante, sollevando preoccupazioni sulla tutela e lo sviluppo delle aree montane. È importante valutare attentamente le implicazioni di questa normativa per garantire un’allocazione equa delle risorse.

“I criteri di classificazione dei Comuni montani previsti dalla nuova legge sulla montagna sono fortemente penalizzanti per la Campania e rischiano di escludere territori fragili che rispecchiano pienamente il concetto costituzionale di montagna”. Lo sostiene l’assessora all’agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, intervenendo nel dibattito sul Dpcm attuativo della legge n. 131 del 12 settembre 2025, basato su nuovi parametri altimetrici e di pendenza per la definizione delle zone montane. Il tema è stato al centro della recente riunione della Commissione Politica per la montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dalla Valle d’Aosta, alla quale hanno partecipato gli assessori regionali competenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Comuni montani: 21 esclusi: "Stop alla legge, fondi a rischio"

Leggi anche: La nuova legge sulla montagna penalizza i piccoli comuni, persi milioni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Le contraddizioni della riforma Calderoli sulla montagna; La nuova Legge sulla montagna apre timidi spiragli; Legge montagna, cento prof universitari bocciano Calderoli: Iniqua, divide le comunità e aumenta le…; La legge sulla montagna frana dopo le polemiche. Calderoli: Entro domani un nuovo testo.

La nuova Legge sulla montagna apre timidi spiragliNella nuova cornice legislativa per lo sviluppo e la valorizzazione della montagna sono previste forme di sostegno ai lavoratori di sanità e scuola, crediti d’imposta per acquisto o ristrutturazione d ... ecodibergamo.it

Le contraddizioni della riforma Calderoli sulla montagnaI nuovi criteri sui comuni montani rischiano di escludere centinaia di località, soprattutto negli Appennini, e ... pagellapolitica.it

L’assessora Serluca critica il Dpcm attuativo della nuova Legge sulla Montagna: esclusi i fragili #Campania facebook

#21gennaio 1476 m.v., #Venezia: una nuova legge stabilisce di non andare in giro mascherati (un manoscritto del XVII sec. enfatizza parlando di “l’andar coperti come mummie”). In quel tempo si diceva che le persone in maschere perfino ardivano “molestare x.com