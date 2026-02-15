Legge sulla montagna appello per gli esclusi

La legge sulla montagna ha escluso 13 Comuni marchigiani, tra cui otto centri nel Pesarese, perché non raggiungono l’altitudine minima richiesta. La modifica della classificazione, basata sulla media altimetrica di 350 metri, provoca la perdita di status di Comune montano per alcune località. Tra queste ci sono Fermignano, Fossombrone e Petriano, che ora rischiano di perdere benefici e riconoscimenti legati alla loro condizione. I cambiamenti coinvolgono anche Appignano del Tronto e Castignano nell’Ascolano, e Belforte del Chienti, Colmurano e Sant’Angelo in Pontano nel Maceratese

Otto centri del Pesarese (Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Petriano, Sassocorvaro Auditore e Terre Roveresche), due dell'Ascolano (Appignano del Tronto e Castignano) e tre del Maceratese (Belforte del Chienti, Colmurano e Sant'Angelo in Pontano): sono i Comuni delle Marche che perderebbero lo status di Comune montano per gli effetti della nuova classificazione dei comuni montani prevista dalla legge 1312025, che in regione conferma 78 Comuni ma ne esclude 13, basandosi sul parametro dell'altitudine media pari o superiore a 350 metri sul livello del mare.