Cultura della Legalità | i carabinieri protagonisti tra i banchi di scuola a Forino e Avella

I carabinieri sono intervenuti nelle scuole di Forino e Avella per promuovere la cultura della legalità, a causa di un aumento di comportamenti irregolari tra i giovani. Durante gli incontri, hanno incontrato studenti di diverse età per discutere di rispetto delle regole e responsabilità civiche. I militari hanno anche distribuito materiale informativo e risposto alle domande dei ragazzi. Questi incontri continuano a coinvolgere numerosi istituti scolastici della zona.

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Negli ultimi giorni, nell’ambito del progetto della Cultura della Legalità, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 150 frequentatori dell’Istituto Comprensivo Serino e dell’Istituto Statale “Mons. Pasquale Guerriero”. Numerosissime sono state le domande sul percorso formativo necessario per diventare Carabiniere e sul rispetto delle leggi. Questo momento ha permesso loro di comprendere l’importanza della tempestività e del coordinamento nelle attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avella (AV) – Cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT CampaniaA Avella, i Carabinieri del 10° RGT Campania hanno incontrato gli studenti locali, utilizzando la musica della loro fanfara per promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle norme.

Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a ErbaI carabinieri di Como sono arrivati a Erba per parlare di legalità con gli studenti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I magistrati incontrano gli studenti di Riccione al Palazzo del Turismo per una lezione sulla cultura della legalità; Cultura della Legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti; Cultura della legalità, a Montella e Greci i carabinieri incontrano alunni e fedeli; Cultura della legalità e libertà di informazione, assegnati i tutor-giornalisti alle 18 scuole che partecipano al concorso.

La Cultura della Legalità entra nelle scuole: grande partecipazione al tour dei Carabinieri tra Alvito e Isola del LiriSuccesso per il primo ciclo di incontri promosso dalla Compagnia Carabinieri di Sora: con il simulatore DrugMat studenti protagonisti di un’esperienza concreta sui rischi di alcol e droghe e sull’impo ... tunews24.it

Cultura della legalità e rischi della rete: i Carabinieri di Amalfi incontrano gli studenti del Marini-GioiaSi è tenuto ieri mattina, presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi, un intenso e partecipato incontro tra l'Arma dei Carabinieri e gli studenti del Liceo Marini-Gioia dedicato ai rischi della r ... ilvescovado.it

NanoTV. . #Napoli #CavalleggeriDAosta Un bene confiscato tramutato in presidio di legalità. Inaugurato ufficialmente l’“Ostello della Cultura – Social Z Lab Home”, uno spazio di accoglienza e formazione,progetto di Amira Società Cooperativa Sociale Paolo - facebook.com facebook