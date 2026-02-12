Ferrari domina i test in Bahrain con Leclerc Mercedes in difficoltà

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari ha dominato anche il secondo giorno di test in Bahrain, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo. I test si sono conclusi con la scuderia italiana davanti a tutti, mentre le Mercedes hanno incontrato alcune difficoltà e faticano a trovare il ritmo giusto. Le nuove monoposto stanno mostrando i primi segnali di quello che sarà il campionato, e le prove di oggi hanno confermato che la Ferrari sembra già in buona forma.

Il secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain si è concluso con una Ferrari in testa alla classifica di giornata, mentre i team hanno continuato a concentrarsi su sviluppi aerodinamici e sull’uso efficiente dell’energia fornita dalla MGU-K. Le condizioni della pista hanno offerto un contesto vario, spingendo i piloti a valutare comportamenti diversi della vettura e a verificare reazioni in scenari ancora lontani dal vero setting di gara. Charles Leclerc ha guidato la mattinata chiudendo con il tempo migliore di giornata, 1:34.273, seguito da Lando Norris a 1:34.784 sulla McLaren. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

ferrari domina i test in bahrain con leclerc mercedes in difficolt224

© Mondosport24.com - Ferrari domina i test in Bahrain con Leclerc, Mercedes in difficoltà

Approfondimenti su Ferrari Bahrain

Test F1 2026: Leclerc domina a Bahrain, Mercedes e Red Bull in difficoltà

La prima giornata di test in Bahrain ha mostrato Charles Leclerc in grande forma, con la Ferrari che domina la scena.

F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e Hamilton

Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ferrari Bahrain

Argomenti discussi: Formula Uno, test in Bahrein: Norris domina, Leclerc terzo. Hamilton: Presto per fare valutazioni; F1 2026: Promossi e bocciati dopo i test di Barcellona; I test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain iniziano mercoledì; Mercedes, adesso cambia tutto: la FIA ferma il motore della casa tedesca.

ferrari domina i testLeclerc domina i test F1, Norris secondo, Mercedes in difficoltàTest F1 Sakhir: Leclerc svetta con 139 giri, Norris secondo, Mercedes in difficoltà per problemi alla power unit ... it.blastingnews.com

ferrari domina i testF1: Hadjar domina il primo giorno di test a Barcellona, Ferrari pronta domaniÈ cominciata la prima sessione di test pre stagionali di Formula 1 a Barcellona , con le vetture impegnate in prove a porte chiuse in vista dell'inizio del camp ... sportface.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.