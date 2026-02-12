Ferrari domina i test in Bahrain con Leclerc Mercedes in difficoltà

La Ferrari ha dominato anche il secondo giorno di test in Bahrain, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo. I test si sono conclusi con la scuderia italiana davanti a tutti, mentre le Mercedes hanno incontrato alcune difficoltà e faticano a trovare il ritmo giusto. Le nuove monoposto stanno mostrando i primi segnali di quello che sarà il campionato, e le prove di oggi hanno confermato che la Ferrari sembra già in buona forma.

Il secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain si è concluso con una Ferrari in testa alla classifica di giornata, mentre i team hanno continuato a concentrarsi su sviluppi aerodinamici e sull'uso efficiente dell'energia fornita dalla MGU-K. Le condizioni della pista hanno offerto un contesto vario, spingendo i piloti a valutare comportamenti diversi della vettura e a verificare reazioni in scenari ancora lontani dal vero setting di gara. Charles Leclerc ha guidato la mattinata chiudendo con il tempo migliore di giornata, 1:34.273, seguito da Lando Norris a 1:34.784 sulla McLaren.

