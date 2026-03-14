Leclerc accusa Hamilton manovre aggressive nella Sprint al GP Cina | il Team Radio svela la tensione

Durante la Sprint del Gran Premio di Cina a Shanghai si sono verificati momenti di tensione tra i due ferraristi. Leclerc ha accusato Hamilton di aver compiuto manovre aggressive durante la corsa, mentre il team radio ha rivelato un confronto tra il monegasco e il suo team. A un certo punto, Leclerc si è lasciato andare a un’esclamazione nel comunicato radio. La situazione ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in pista.