Il Patto per il Nord ha annunciato la candidatura di Giovanni Colombo come candidato sindaco di Lecco, con Lorenzo Bodega come capolista. La loro campagna si concentra su temi come la sicurezza e il rafforzamento dell’autonomia locale. La sfida si rivolge al centrodestra unito, con l’obiettivo di ottenere il sostegno degli elettori durante le prossime elezioni comunali.

Il Patto per il Nord ha ufficializzato la candidatura di Giovanni Colombo alla sindatura di Lecco, affiancato da Lorenzo Bodega come capolista, con un programma incentrato sulla sicurezza e sul ritorno alle origini autonomiste del centrodestra. Questa mossa politica si colloca nel contesto delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, in una provincia che sta vivendo tensioni tra le diverse correnti politiche. Mentre Filippo Boscagli è già stato confermato candidato per l’alleanza di centrodestra unito, il movimento fondato da Paolo Grimoldi sceglie di presentarsi autonomamente, puntando su un elettorato stanco dalle dinamiche centraliste nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco: Colombo e Bodega sfidano il centrodestra unito

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