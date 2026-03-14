Lecco AVS presenta ordine del giorno | Il 28 aprile niente iniziative che richiamino il fascismo

Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un ordine del giorno a Lecco, chiedendo all'amministrazione di vietare iniziative commemorative il 28 aprile che possano richiamare simboli o ideologie fasciste sul territorio cittadino. La proposta mira a evitare manifestazioni che possano richiamare il regime fascista in quella data. La richiesta è stata depositata ufficialmente nel consiglio comunale.

Anghileri: "Negli anni scorsi manifestazioni repubblichine e manifesti abusivi firmati dai camerati. Forte preoccupazione e tensioni. Chiediamo confronto con Questura per evitare apologia del fascismo" Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione di attivarsi affinché, sul territorio cittadino, non si svolgano il 28 aprile iniziative commemorative che possano richiamare simbolicamente o ideologicamente il regime fascista. Proprio oggi ricorre il cinquantesimo anniversario del conferimento alla città di Lecco della Medaglia d'argento al valor militare per la Lotta di Liberazione, riconoscimento che testimonia il contributo del territorio alla lotta partigiana e alla conquista della democrazia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Ddl sulla violenza sessuale, Avs presenta un ordine del giorno in Comune: "La mancata resistenza non è consenso"L’atto, depositato presso l’ufficio di presidenza, punta a sostenere la mobilitazione nazionale contro il provvedimento e a ribadire una posizione... Leggi anche: Intitolare il Mercato di piazza D'Armi a Stefano Foresi: il Pd presenta un Ordine del giorno