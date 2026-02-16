Ddl sulla violenza sessuale Avs presenta un ordine del giorno in Comune | La mancata resistenza non è consenso

Edoardo Raimondi, consigliere comunale e leader di Sinistra Italiana-Alleanza Verdi e Sinistra a Chieti, ha presentato un ordine del giorno contro il disegno di legge sulla violenza sessuale. La proposta mira a chiarire che la mancanza di resistenza non equivale a consenso. Raimondi ha portato in consiglio un documento che invita a respingere questa interpretazione, sottolineando che il testo del governo può creare confusione sui diritti delle vittime. La discussione avverrà già nella prima seduta utile del consiglio comunale.

L'atto, depositato presso l'ufficio di presidenza, punta a sostenere la mobilitazione nazionale contro il provvedimento e a ribadire una posizione chiara sul tema del consenso. «La mancata resistenza alla violenza sessuale non è mai consenso», si legge nella nota diffusa da Avs. Secondo Raimondi, il modello del consenso approvato alla Camera fonda la definizione di violenza sessuale sull'assenza di un consenso libero, esplicito, attuale e revocabile, in linea con la Convenzione di Istanbul e con le legislazioni europee più avanzate. Il testo base adottato al Senato, invece, riporterebbe l'attenzione su comportamenti di resistenza o rifiuto, spostando di fatto il focus dal consenso alla centralità del dissenso.