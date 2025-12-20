Intitolare il Mercato di piazza D' Armi a Stefano Foresi | il Pd presenta un Ordine del giorno

ANCONA – Intitolare il nuovo Mercato di piazza D’Armi alla memoria dell'indimenticato Stefano Foresi. È questa l’idea del Pd per onorare la figura di chi tanto si è speso per la città tutta, certo, ma soprattutto per il suo amato quartiere del Piano.Susanna Dini e Stefano ForesiA tal proposito la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

I lavori del Mercato del Piano stanno andando avanti e questo è motivo di soddisfazione. È un intervento che affonda le sue radici negli anni in cui ero sindaca: un percorso lungo e complesso, avviato con un concorso di progettazione, proseguito con le fasi te - facebook.com facebook