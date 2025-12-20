Intitolare il Mercato di piazza D' Armi a Stefano Foresi | il Pd presenta un Ordine del giorno

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Intitolare il nuovo Mercato di piazza D’Armi alla memoria dell'indimenticato Stefano Foresi. È questa l’idea del Pd per onorare la figura di chi tanto si è speso per la città tutta, certo, ma soprattutto per il suo amato quartiere del Piano.Susanna Dini e Stefano ForesiA tal proposito la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

intitolare il mercato di piazza d armi a stefano foresi il pd presenta un ordine del giorno

© Anconatoday.it - Intitolare il Mercato di piazza D'Armi a Stefano Foresi: il Pd presenta un Ordine del giorno

Leggi anche: Il mercato di piazza D'Armi sarà completato entro giugno 2026, parola del sindaco Daniele Silvetti

Leggi anche: I cittadini vogliono intitolare la piazza di Valmelaina alle vittime dell’esplosione del 2001

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.