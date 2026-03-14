Lecco 2026 Gagliardi Forza Italia | Unità del centrodestra valore supremo In campo a sostegno di Filippo Boscagli

In vista delle elezioni comunali di Lecco, il segretario provinciale di Forza Italia ha affermato che l’unità del centrodestra rappresenta un valore fondamentale. Ha inoltre annunciato il sostegno del partito a Filippo Boscagli come candidato. La posizione del partito si basa sulla conclusione delle discussioni a livello regionale e nazionale, che hanno portato alla definizione di questa scelta politica.

La commissaria Tentori: "Lista di alto profilo per mondo produttivo e moderato". Ringraziamento a Carlo Piazza: "Coraggio, visione, capacità di ascolto" “Porteremo nella coalizione il DNA che ci distingue: siamo e restiamo il presidio dei valori liberali, riformisti, garantisti e della tradizione cristiana. Queste non sono solo parole, ma la bussola che guiderà la nostra azione amministrativa a fianco di Filippo Boscagli, a cui garantiremo un impegno 'pancia a terra' per tutta la durata della campagna elettorale.” Un passaggio fondamentale del segretario riguarda il percorso fin qui tracciato: “Forza Italia Lecco non dimentica gli impegni presi e la stima costruita sul campo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia.

Elezioni a Lecco: Filippo Boscagli è il candidato sindaco del centrodestra unitoLecco, 13 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra unito alle comunali di Lecco è Filippo Boscagli, esponente e consigliere comunale di...

Altri aggiornamenti su Forza Italia

Temi più discussi: ? Il centrodestra ha finalmente deciso: Filippo Boscagli candidato unico; Filippo Boscagli è il candidato sindaco unitario del centrodestra a Lecco; Al fianco di Boscagli, porteremo nella coalizione il nostro DNA; Elezioni a Lecco: Filippo Boscagli è il candidato sindaco del centrodestra unito.

FORZA ITALIA SOSTIENE BOSCAGLI UNITÀ DEL CENTRODESTRA VALORE SUPREMOLECCO – In vista della sfida elettorale per il Comune di Lecco, Forza Italia, attraverso il suo segretario provinciale Roberto Gagliardi, conferma la propria linea di assoluta coerenza e responsabilit ... lecconews.news

Piazza fa un passo di lato per Lecco. Il centrodestra si compatta su Boscagli: Grande emozioneIl candidato della Lega cede il posto con una lettera aperta e diventa capolista del Carroccio. Zamperini (FdI): Ora uniamo tutto il fronte alternativo a Gattinoni. Butti e Gagliardi: Squadra compa ... leccotoday.it

The Positive Paisan. Orchestra Giuseppe Anedda · Funiculì funiculà. Forza Italia!! Big game today!!! Via Jaygarcia118 #worldbaseballclassic2026 #TeamItaly #ForzaItalia #Italy #ItalianAmerican #ForzaAzzurri - facebook.com facebook

È online la quattordicesima puntata di Forza 4! Con Luca Squeri, Deputato di Forza Italia, intervistata da Paolo Emilio Russo e Salvatore Dama. Abbiamo parlato soprattutto di energia, spaziando dalle rinnovabili all’importanza del nucleare. x.com