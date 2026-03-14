Lecco 2026 Gagliardi Forza Italia | Unità del centrodestra valore supremo In campo a sostegno di Filippo Boscagli
In vista delle elezioni comunali di Lecco, il segretario provinciale di Forza Italia ha affermato che l’unità del centrodestra rappresenta un valore fondamentale. Ha inoltre annunciato il sostegno del partito a Filippo Boscagli come candidato. La posizione del partito si basa sulla conclusione delle discussioni a livello regionale e nazionale, che hanno portato alla definizione di questa scelta politica.
La commissaria Tentori: "Lista di alto profilo per mondo produttivo e moderato". Ringraziamento a Carlo Piazza: "Coraggio, visione, capacità di ascolto" “Porteremo nella coalizione il DNA che ci distingue: siamo e restiamo il presidio dei valori liberali, riformisti, garantisti e della tradizione cristiana. Queste non sono solo parole, ma la bussola che guiderà la nostra azione amministrativa a fianco di Filippo Boscagli, a cui garantiremo un impegno 'pancia a terra' per tutta la durata della campagna elettorale.” Un passaggio fondamentale del segretario riguarda il percorso fin qui tracciato: “Forza Italia Lecco non dimentica gli impegni presi e la stima costruita sul campo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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