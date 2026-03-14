Lecce primo tempo da manuale Poi con De Bruyne e McTominay il Napoli si sveglia

Nel match tra Lecce e Napoli, il primo tempo si conclude con i padroni di casa in vantaggio grazie a un gol di Siebert, giocando una partita senza grandi alarmismi e con un ritmo controllato. Nel secondo tempo, l'ingresso di De Bruyne e McTominay cambia lo scenario, portando il Napoli a reagire e a mettere sotto pressione gli avversari. La partita si conclude senza ulteriori reti.

Salentini in vantaggio al terzo minuto di gioco con un colpo di testa di Siebert, nel secondo tempo Conte ridisegna il reparto centrale e la sua squadra cambia passo: in gol Hojlund e Politano. Nel finale paura per Banda Nella ripresa Conte ha ridisegnato il reparto centrale con l’inserimento di De Bruyne e McTominay, mentre Di Francesco ha dovuto rinunciare a Coulibaly per un problema muscolare. La squadra di casa ha acciuffato subito il pareggio con Hojlund, complice una dormita di Gallo, e al 67’ ha effettuato il sorpasso con Politano. NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72’ Mazzocchi), Anguissa (46’ McTominay), Gilmour, Spinazzola (72’ Gutierrez); Elmas (46’ De Bruyne), Hojlund, Santos (85’ Giovane). 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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