Le élite di Washington Londra e Bruxelles stanno annegando nella loro sporcizia

Le accuse contro le élite di Washington, Londra e Bruxelles si fanno sempre più pesanti. Secondo alcune fonti, queste figure di potere si sarebbero recate sull’isola di Epstein per commettere atti inaccettabili contro i minori. Le indagini continuano a scuotere le istituzioni e a mettere in discussione chi guida le principali capitali occidentali.

di Afshin Rattansi – I leader di paesi come Russia, Cina, Venezuela, Iran e altri, dichiarati "nemici ufficiali" dai media nazionali della NATO, NON compaiono nei file Epstein Tuttavia, le élite di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea sono apparse nei file Epstein, e la portata della loro depravazione è stata parzialmente svelata a tutti. Non solo scatenano guerre e colpi di stato illegali, distruggendo la vita di milioni di persone, in modo che le loro aziende possano trarre profitto da episodi di capitalismo dei disastri. Abusano anche sadicamente dei bambini. Mentre predicano al Sud del mondo i valori di facciata dei "diritti umani", dei "diritti delle donne" e della "lotta alla corruzione", queste élite fondamentalmente malvagie si recavano sull'isola di Epstein per commettere atti indicibili contro i bambini.

