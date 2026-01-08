L’attuale situazione in Iran evidenzia le difficoltà del regime teocratico, con proteste prolungate e crescente vulnerabilità. L’analisi di D’Anna approfondisce le tensioni e le sfide che coinvolgono il paese, inserendole in un quadro internazionale caratterizzato da eventi come le tensioni in Venezuela, le questioni climatiche e i rischi nel settore energetico. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Maduro, la Groenlandia, la terribile strage di Crans Montana e l’arrembaggio alle petroliere, hanno fatto passare in secondo piano dall’inizio dell’anno la tragedia del popolo iraniano che da quasi due settimane protesta contro il dispotico regime teocratico degli ayatollah. Proteste che fanno registrare crescenti tensioni e spaccature ai vertici di Teheran. Mentre il Presidente Masoud Pezeshkian ha ordinato alle forze di sicurezza di evitare misure repressive contro i manifestanti, distinguendo tra proteste pacifiche e “rivoltosi armati”, il capo della Corte suprema, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha ribadito invece che non vi sarà “nessuna clemenza per manifestanti che aiutano i nemici della Repubblica islamica”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, caos e incertezze riflettono la vulnerabilità del regime. L’analisi di D’Anna

Leggi anche: Iran nel caos, Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cade

Leggi anche: Iran al bivio: si tratta per l'esilio dei vertici del regime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, caos e incertezze riflettono la vulnerabilità del regime. L’analisi di D’Anna - Maduro, la Groenlandia, la terribile strage di Crans Montana e l’arrembaggio alle petroliere, hanno fatto passare in secondo piano dall’inizio dell’anno la tragedia del popolo iraniano che da quasi du ... formiche.net