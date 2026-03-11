Alla Statale di Milano un convegno per raccontare le sofferenze degli animali nelle guerre Vittime e strumenti fin dall’antichità

Venerdì 13 marzo alle 10:00 all’Università degli Studi di Milano si svolge un convegno dedicato alle sofferenze degli animali nelle guerre. L’evento si intitola

All’Università degli Studi di Milano, venerdì 13 marzo alle ore 10:00, si terrà un convegno intitolato "Animali in guerra: soldati inconsapevoli, eroi dimenticati, vittime sconosciute". Il professore Mauro di Giancamillo che ha organizzato l'evento spiega a Kodami: "Osservare la guerra attraverso la prospettiva animale implica la sospensione dell'ottica antropocentrica che domina l'interpretazione dei fenomeni storici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ruolo delle donne, la guerra e il futuro dell’Iran e della Palestina: alla Statale di Milano il confronto tra le scrittrici Pegah Moshir Pour e Widad TamimiTamimi è figlia di un profugo palestinese e di una donna di origine ebraica, Pegah Moshir Pour è nata a Teheran nel 1990 e vive in Italia. Al centro del dibattito moderato dalla direttrice Agnese Pini ... quotidiano.net

