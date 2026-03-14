Il presidente degli Stati Uniti sta distribuendo scarpe realizzate da un'azienda di Chicago, note per il prezzo contenuto. Le calzature vengono offerte a diverse persone senza alcun limite, attirando l'attenzione su questa iniziativa. L'operazione coinvolge principalmente cittadini e membri della comunità locale, con il presidente che ha deciso di consegnarle personalmente in alcune occasioni.

Le produce un'azienda di Chicago, costano tutto sommato poco e il presidente statunitense si assicura che chi le riceve poi le indossi Durante un incontro svoltosi lo scorso dicembre nello Studio Ovale, alla Casa Bianca, Donald Trump ha cominciato a fissare i piedi dei suoi due più stretti collaboratori, il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance, e ha detto: «Marco, JD, avete delle scarpe di merda». Poi ha chiesto a entrambi che numero portassero, ha preso un catalogo di una nota azienda di scarpe statunitense e ha cominciato a sfogliarlo. Alla fine ha regalato a entrambi un paio di Florsheim, marchio fondato a Chicago nel 1892. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le scarpe che Trump sta regalando a tutti

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