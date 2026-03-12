La mania di Trump per le scarpe Florsheim che regala a tutti ma l’azienda non apprezza

Il presidente degli Stati Uniti ha adottato un nuovo dress code che include spesso scarpe Florsheim, che regala a diverse persone. L’azienda produttrice non ha mostrato apprezzamento per questa scelta. La sua divisa abituale comprende un abito blu di Brioni, una camicia bianca e una cravatta in seta rossa. La sua preferenza per questa scarpa è diventata un tratto distintivo del suo stile.

Un nuovo dress code del presidente Donald Trump o, per meglio dire, una nuova mania. Il presidente degli Stati Uniti è diventato celebre per la sua mise standard: abito blu di Brioni, camicia bianca e cravatta in seta dai colori sgargianti, rosso su tutti. Tuttavia la nuova fissa del Tycoon sono un tipo di scarpe, nello specifico un paio di francesine di vitello nere da 145 dollari. Che il presidente, scrive il Wall Street Journal, acquista da un marchio americano dalla storia centenaria: Florsheim, fondata a Chicago nel 1892. Il presidente ama il modello prodotto dall'azienda, ma l'amore non sarebbe corrisposto. Donald Trump regalerebbe tale modello ai suoi fedelissimi: ministri, parlamentari, amministratori delegati e personaggi che incontra sul suo cammino.