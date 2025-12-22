Rubano le borse a due signore | arrestate quattro persone provenienti da Roma

I Carabinieri di Narni hanno arrestato quattro persone – un peruviano e tre cubani – provenienti da Roma e ritenuti responsabili di due furti con destrezza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i militari hanno intercettato i quattro, dall’età compresa tra i 22 e 56 anni, a bordo Volkswagen. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

