Rubano le borse a due signore | arrestate quattro persone provenienti da Roma

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Narni hanno arrestato quattro persone – un peruviano e tre cubani – provenienti da Roma e ritenuti responsabili di due furti con destrezza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i militari hanno intercettato i quattro, dall’età compresa tra i 22 e 56 anni, a bordo Volkswagen. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

rubano le borse a due signore arrestate quattro persone provenienti da roma

© Ternitoday.it - Rubano le borse a due signore: arrestate quattro persone provenienti da Roma

Leggi anche: Smantellato un giro di spaccio da oltre 60 mila euro: sotto sequestro quattro chili di droga e due persone arrestate

Leggi anche: Coltivazione di marijuana. Arrestate quattro persone

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.