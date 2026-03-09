Il G7 si prepara a liberare le riserve strategiche di petrolio in risposta alle tensioni internazionali. Attualmente, il prezzo del greggio supera i 100 dollari al barile, mentre lo Stretto di Hormuz rimane chiuso e si intensificano i timori di un conflitto prolungato tra Iran e Israele. Questi elementi influenzano direttamente il mercato energetico globale.

Da quando la terza guerra del Golfo è iniziata dieci giorni fa, l’economia mondiale molto probabilmente ha già subito una strozzatura dell’offerta di greggio pari a circa duecento milioni di barili: si tratta di due giorni pieni di consumo nel pianeta. Più che per questo, i prezzi nelle ultime ore hanno superato nettamente i cento dollari a barile soprattutto perché le prospettive sulla durata e l’espansione del conflitto sono peggiorate: l’Iran ha scelto come guida suprema un leader considerato intransigente come Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei ucciso nel primo giorno di guerra; Israele ha iniziato a colpire i depositi di petrolio in Iran; ma soprattutto, diventa sempre più concreta l’ipotesi di un conflitto prolungato durante il quale lo Stretto di Hormuz continuerà a restare chiuso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Perché il G7 è pronto a liberare le «riserve strategiche» di petrolio e cosa significa per il prezzo del greggio

