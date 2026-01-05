Coach Giuliani elogia la reazione | Non credo di poter chiedere di più
Coach Giuliani commenta con soddisfazione il successo di Padova, riconoscendo l'importanza di questa vittoria sia in chiave di classifica che di crescita personale. La vittoria alla Kioene Arena conferma la solidità della squadra e il percorso di sviluppo, dimostrando sul campo il valore delle avversarie affrontate. Una prestazione che Giuliani definisce come il risultato di un impegno costante e di una crescita continua.
Un Alberto Giuliani molto soddisfatto commenta il successo di Padova con la consapevolezza che sia stato un mattone importante per la classifica ma anche per la costruzione della propria identità, che passa anche da vittorie come quella della Kioene Arena di ieri sera, contro avversarie la cui inferiorità va poi dimostrata sul campo. Una Modena capace di reagire ha portato a casa tre punti che la fanno allungare sul quinto posto e rimanere a -3 da Verona, il tutto nonostante un primo parziale che faceva presagire una serata molto difficile: "Un primo set difficile sì – commenta poprio coach Alberto Giuliani – magari con ancora qualche scoria dell’ultima partita che abbiamo giocato e perso a Piacenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
