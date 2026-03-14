Le minacce all’ex sindaco Rusnati | La tua passione dà fastidio

Due giorni dopo un atto vandalico che ha coinvolto la cabina dell’Enel con scritte minacciose e insulti a un ex sindaco, il paese e la Martesana esprimono solidarietà. La denuncia contro ignoti è stata presentata per le scritte con bomboletta sulla cabina, mentre l’ex primo cittadino ha ricevuto messaggi di supporto dopo le minacce che gli hanno rivolto:

Insulto e minaccia scritte a bomboletta sulla cabina dell’Enel, la denuncia contro ignoti è fatta. E sull’ex sindaco di Bussero Curzio Rusnati, a due giorni dall’ atto vandalico con tanto di intimidazione ("okkio") ora ‘piove’ la solidarietà del paese e dell’intera Martesana. Comunicati, post, messaggi privati, di partiti politici, di associazioni e gruppi, di colleghi amministratori e di tanti cittadini, senza distinzione politica. Così dal primo giorno, quando in tanti avevano già commentato l’episodio increscioso: la cabina già una volta vandalizzata e ripulita, e il secondo raid, con un nuovo giro di scritte ("Via gli stranieri dall’Italia"), l’insulto all’ex primo cittadino, oggi capogruppo consiliare ("Rusnati cne di Bussero") e l’inquietante monito: "Okkio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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