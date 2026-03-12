Due atti di vandalismo sono stati segnalati alla cabina Enel chiamata “color della pace”, con un primo e un secondo imbrattamento. Nel secondo episodio, sono stati lasciati anche insulti e minacce indirizzate all’ex sindaco, con frasi come “Rusnati, okkio”. Le autorità stanno indagando sugli episodi e sulla natura degli atti vandalici e delle comunicazioni offensive.

Doppio raid vandalico alla cabina dell’Enel ‘color della pace’, ma nell’imbrattamento bis ci sono anche insulti e minacce all’ex sindaco: "Curzio Rusnati c.one di Bussero, okkio". E la denuncia contro ignoti è già in tasca: "Domani andrò dai Carabinieri – così Rusnati - Non per paura, che non ho. Ma perché l’aria sta cambiando in modo preoccupante, e bisogna dare una risposta". La cabina dell’Enel finita nel mirino dei vandali è quella fra corso Europa e via Neruda. Da tempo è ‘affrescata’ color arcobaleno, era stata dipinta nel corso di una giornata di cittadinanza attiva, anche dai bambini. Qualche notte fa il primo episodio e le prime scritte, a bomboletta nera: "Via gli stranieri dall’Italia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Rusnati, okkio". Insulti e minacce all’ex sindaco

