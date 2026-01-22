Il mondo legale pratese piange la scomparsa dell’avvocato Luca Brachi, figura di riferimento nel settore penalistico. Con oltre 33 anni di attività, ha contribuito significativamente a numerosi procedimenti di rilievo. La sua passione e il suo stile elegante resteranno impressi nella memoria di colleghi e clienti. Prato si stringe in un cordoglio condiviso per questa perdita che lascia un vuoto nel panorama professionale locale.

Prato, 22 gennaio 2026 – Grave lutto per l’avvocatura pratese: è morto mercoledì sera l’avvocato Luca Brachi, noto penalista che nei 33 anni in cui è stato iscritto all’albo professionale si è occupato di molti processi di rilievo. Brachi aveva 63 anni (ne avrebbe compiuti 64 a maggio). “È con sincera commozione che la Camera Penale di Prato – si legge in una nota – partecipa al dolore per la scomparsa dell’avvocato Luca Brachi, amico e collega di grande spessore umano e professionale. La sua passione per il diritto, la sua determinazione nelle aule e nella vita, che in ultimo lo aveva messo a dura prova, unita a una naturale eleganza nei modi e a una profonda sensibilità, lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto l’avvocato Luca Brachi. “Ricorderemo la tua passione e la tua eleganza”

