Le Havre-Lione domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Le Havre e Lione. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre. Il Lione, guidato da Fonseca, cerca una vittoria che manca da quasi un mese, mentre il Le Havre si prepara ad affrontare l'incontro. Sono disponibili quote e pronostici per l'incontro.

Salvato a Vigo dal gol nel finale di Endrick il Lione di Fonseca cerca quella vittoria che manca da quasi un mese sul campo del Le Havre. Il Ciel et Marine ha un rassicurante vantaggio sul terzultimo posto ma viene da 3 KO consecutivi, nei quali non ha segnato alcun gol. In casa la squadra di Digard ha comunque il suo punto di forza, con appena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Le Havre-Lione (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Articoli correlati Le Havre-Lione (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiSalvato a Vigo dal gol nel finale di Endrick il Lione di Fonseca cerca quella vittoria che manca da quasi un mese sul campo del Le Havre. Le Havre-Angers (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiSfida salvezza ad iniziare il 2026 per Le Havre e Angers, che si affrontano in questo incontro valevole per il diciassettesimo turno di Ligue1. Una raccolta di contenuti su Le Havre Lione domenica 15 marzo 2026... Temi più discussi: Ligue 1: preview Le Havre-Lione; Le Havre-Lione: probabili formazioni e diretta live del match di Ligue1; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Ligue 1, il Lione pareggia al 96' contro il Paris FC. Il Lens resta a un punto dal PSG. Le Havre-Lione: probabili formazioni e diretta live del match di Ligue1Le Havre-Lione: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Ligue 1 in tv e streaming domenica 15 marzo 2026. msn.com Pronostico Le Havre vs Lione – 15 Marzo 2026Cosa aspettarsi da Le Havre - Lione? Nel contesto del Ligue 1, la partita tra Le Havre e Lione si gioca il 15 Marzo 2026 alle 17:15 nello storico Stadio Océane. Una sfida dal peso tecnico e mentale ... news-sports.it Terzo successo consecutivo in Ligue 1 per il Marsiglia di Habib Beye: contro l’Auxerre è decisiva la rete al 79’ di Amine Gouiri Con questa vittoria l’OM è sicuro di tenersi il 3° posto: il Lione, che domenica sfiderà il Le Havre, è momentaneamente a -4 x.com