Le Havre e Angers si affrontano domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17:15, nel match valido per il diciassettesimo turno di Ligue 1. La sfida rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di avvicinarsi alla zona salvezza. In questo articolo troverai le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati, per seguire con attenzione l'incontro di inizio anno.

Sfida salvezza ad iniziare il 2026 per Le Havre e Angers, che si affrontano in questo incontro valevole per il diciassettesimo turno di Ligue1. Il Ciel et Marine ha chiuso il 2025 con l’uscita dalla coppa di Francia per mano dell’Amiens, sconfitti in casa per 0 a 2. Il problema principale pare essere l’attacco, con la squadra che non segna da 5 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Le Havre-Angers (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi anche: Le Havre-Angers (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Lorient-Metz (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio estero: scossa in Premier, via Maresca mentre l'Arsenal prova la fuga. In Liga e Ligue 1 è il weekend dei Derby; Ligue1, oggi in campo la capolista Lens, il programma della 17^ giornata; Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026 Ligue 1; Ligue1. Nell'anticipo di ieri il Lens passa a Tolosa per 3-0 ed e' campione di inverno, oggi 3 gare, il programma.

Udinese 1-2 Napoli Lyon 2-0 Havre Freiburg 1-2 Dortmund 16:00 - facebook.com facebook