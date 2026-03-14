Le Havre-Lione domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Le Havre e Lione. Il Lione, allenato da Fonseca, cerca una vittoria che manca dal campo del Le Havre da quasi un mese. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote per la scommessa sono disponibili. Endrick ha segnato un gol nel finale di una recente partita contro Vigo.

Salvato a Vigo dal gol nel finale di Endrick il Lione di Fonseca cerca quella vittoria che manca da quasi un mese sul campo del Le Havre. Il Ciel et Marine ha un rassicurante vantaggio sul terzultimo posto ma viene da 3 KO consecutivi, nei quali non ha segnato alcun gol. In casa la squadra di Digard ha comunque il suo punto di forza, con appena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Le Havre-Lione (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Stade Brestois-Le Havre (domenica 08 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl turno numero 25 di Ligue1 vede nel suo consueto programma domenicale la sfida tra lo Stade Brestois di Roy e il Le Havre di Digard, due squadre al... Rennes-Le Havre (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiHa iniziato il 2026 con il piede giusto il Rennes di Beye che quest’oggi affronta in casa il Le Havre di Digard. Contenuti utili per approfondire Le Havre Lione domenica 15 marzo 2026... Temi più discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Ligue 1, il Lione pareggia al 96' contro il Paris FC. Il Lens resta a un punto dal PSG; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal per l'allungo in vetta alla Premier, il Barça attende il Siviglia, ostacolo Leverkusen per il Bayern; Pronostico Le Havre vs Lione – 15 Marzo 2026. Pronostico Le Havre vs Lione – 15 Marzo 2026Cosa aspettarsi da Le Havre - Lione? Nel contesto del Ligue 1, la partita tra Le Havre e Lione si gioca il 15 Marzo 2026 alle 17:15 nello storico Stadio Océane. Una sfida dal peso tecnico e mentale ... news-sports.it Lione-Le Havre, quote e probabili formazioni: Tolisso alla guida dell'OlympiquePavel Šulc, centrocampista ceco di 25 anni del Lione, sta vivendo una stagione positiva. Ha partecipato a 14 incontri finora, segnando 5 goal e realizzando 2 assist. La sua abilità nel dribbling, con ... it.blastingnews.com Terzo successo consecutivo in Ligue 1 per il Marsiglia di Habib Beye: contro l’Auxerre è decisiva la rete al 79’ di Amine Gouiri Con questa vittoria l’OM è sicuro di tenersi il 3° posto: il Lione, che domenica sfiderà il Le Havre, è momentaneamente a -4 x.com