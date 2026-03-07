Domenica 8 marzo 2026 alle ore 17:15 si svolgerà la partita tra Stade Brestois e Le Havre nella venticinquesima giornata di Ligue 1. Lo Stade Brestois è guidato da Roy, mentre il Le Havre è allenato da Digard. Le due squadre occupano attualmente posizioni di classifica abbastanza tranquille. La partita si disputerà nello stadio di Brest.

Il turno numero 25 di Ligue1 vede nel suo consueto programma domenicale la sfida tra lo Stade Brestois di Roy e il Le Havre di Digard, due squadre al momento in una tranquilla posizione di classifica. Con il successo di Metz la squadra del Finistere sale a quota 33 e di fatto blinda la salvezza a +15 dal terzultimo posto: ci sarà spazio per divertirsi e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Le Havre (domenica 08 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Metz-Stade Brestois (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Metz è sempre più solo sul fondo della classifica, a -4 dai playout e con un piede in Ligue2: la sfida odierna contro lo Stade Brestois è quasi...

Metz-Stade Brestois (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocatiIl Metz è sempre più solo sul fondo della classifica, a -4 dai playout e con un piede in Ligue2: la sfida odierna contro lo Stade Brestois è quasi...

Altri aggiornamenti su Stade Brestois.

Temi più discussi: Pronostico Stade Brestois 29 vs Le Havre – 8 Marzo 2026; Pronostico Lilla vs Lorient – 8 Marzo 2026; Pronostico Estrela vs GIL Vicente – 8 Marzo 2026; Brest vs Le Havre Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 08-03-2026.

Pronostico Stade Brestois 29 vs Le Havre – 8 Marzo 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida del 8 Marzo 2026 in programma alle 17:15 allo storico Stadio Francis-Le Blé promette intensità e analisi profonde. Stade ... news-sports.it

Brest - Le Havre. « On réfléchit même à ce qu’il aille faire une rééducation ailleurs » : Mama Baldé ne s’en sort pasToujours blessé, Mama Baldé sera absent face au Havre, dimanche (17 h 15), et sa situation ne s’améliore pas. Daouda Guindo est lui suspendu. ouest-france.fr