Rennes-Le Havre domenica 18 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa la sfida tra Rennes e Le Havre. In questa partita, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici. Il Rennes, guidato da Beye, ha iniziato bene il 2026, mentre Le Havre, sotto la guida di Digard, cerca di migliorare il suo rendimento. Una partita importante per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide del campionato.

Ha iniziato il 2026 con il piede giusto il Rennes di Beye che quest’oggi affronta in casa il Le Havre di Digard. Un gran colpaccio quello dei bretoni al Pierre Mauroy contro il Lille, per quella che è la terza vittoria stagionale e vale l’avvicinamento alla zona Champions. Sono solo 2 i punti di distacco dal terzo posto del Marsiglia, e dopo anni di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

