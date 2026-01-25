Giornata della Memoria 2026 | gli eventi tra spettacoli teatrali dibattiti e visite guidate in Emilia Romagna

Il Giorno della Memoria 2026 in Emilia-Romagna si presenta come un’occasione per riflettere e ricordare le vittime dell’Olocausto. La regione propone un calendario di eventi, tra spettacoli teatrali, dibattiti e visite guidate, pensati per favorire una conoscenza approfondita e consapevole di questa pagina della storia. L’iniziativa si svolgerà in diverse località, offrendo momenti di confronto e memoria accessibili a tutta la comunità.

Bologna, 25 gennaio 2026 – L' Emilia-Romagna si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un programma diffuso che coinvolge gran parte del territorio regionale. In occasione del 27 gennaio, istituzioni, associazioni e luoghi della cultura propongono una serie di appuntamenti per riflettere sulla storia della Shoah e ricordare le vittime delle persecuzioni nazifasciste. Dalle cerimonie ufficiali agli spettacoli teatrali, passando per le visite nei luoghi simbolo della deportazione e le pose delle pietre d'inciampo, ecco una selezione delle principali iniziative in programma nella nostra regione.

