Dal 18 al 22 marzo Milano organizza una serie di eventi per commemorare il 178° anniversario delle Cinque Giornate. La città apre le sue porte a mostre, visite guidate e concerti dedicati a quel capitolo della storia risorgimentale italiana. La ricorrenza ricorda l’insurrezione popolare del marzo 1848, un evento che ha portato Milano a ricevere la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare.

AGI - Dal 18 al 22 marzo Milano celebra il 178° anniversario delle Cinque Giornate, l' insurrezione popolare del marzo 1848 che segnò uno dei momenti più importanti della storia risorgimentale italiana e che valse alla città la prima delle due Medaglie d'Oro al Valor Militare. Nei giorni della ricorrenza il Comune di Milano, insieme a musei, istituzioni culturali, luoghi della memoria e associazioni cittadine, propone un ricco programma di iniziative tra visite guidate, conferenze, concerti, percorsi storici, mostre documentarie e attività per famiglie. L'obiettivo è raccontare vicende e protagonisti delle giornate che segnarono la lotta per la libertà e l'indipendenza di Milano dalla dominazione austroungarica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le Cinque Giornate di Milano, al via le celebrazioni con mostre, visite guidate e concerti

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