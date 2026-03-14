Le Case di Tiedoli sull’Appennino parmense raccontate nel nuovo podcast Tutto il tempo che rimane

Le Case di Tiedoli, situate sull’Appennino parmense, sono al centro del nuovo podcast intitolato “Tutto il tempo che rimane”. In Italia, dove più di un quarto della popolazione ha oltre 65 anni, la vecchiaia rappresenta un tema ancora poco affrontato. Il podcast approfondisce la vita in questa località e la presenza di anziani residenti, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di queste comunità.

In un Paese che invecchia rapidamente come l’Italia, la vecchiaia resta spesso un tabù. Secondo i dati Eurostat infatti oggi il nostro Paese è il più “anziano” d’Europa con oltre il 24% della popolazione con più di 65 anni. Se da un lato l’aspettativa di vita aumenta, dall’altro gli ultimi anni della vita sono ancora spesso associati a solitudine, perdita di autonomia e fragilità. Ma è davvero l’unico modo possibile di immaginare questa fase della vita? Da questa domanda nasce “Tutto il tempo che rimane”, il nuovo podcast di Chora Media realizzato in collaborazione con GE HealthCare Italia – azienda leader a livello mondiale nella tecnologia... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Discussioni sull' argomento Tutto il tempo che rimane: il nuovo podcast per riscoprire la vecchiaia tra storie di cura e comunità; Quel paese brianzolo molto speciale che adesso è diventato un podcast; Tutto il tempo che rimane: il podcast di GE HealthCare Italia e Chora Media.

Grazie a Paolo Sottocorana che stamattina su LA7 ha parlato delle "Case di Tiedoli" - facebook.com facebook