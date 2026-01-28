Tommaso Fiazza | Bloccare maxi impianto eolico sull' Appennino parmense

Tommaso Fiazza, consigliere della Lega, ha chiesto al governo di bloccare i progetti per un maxi impianto eolico sull’Appennino parmense. I piani di realizzazione di Parma A e Parma B sono ancora in fase di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente, ma il politico si schiera contro, sostenendo che l’impianto potrebbe portare problemi ambientali e rischi per la zona. La questione ora si fa più politica, mentre le decisioni sul futuro di questi grandi progetti sono ancora in sospeso.

"L’impatto per i territori interessati diverrebbe insostenibile dal punto di vista ambientale, a causa di cementificazioni, sbancamenti e infrastrutture" I progetti di realizzazione di un maxi parco eolico sull'Appennino parmense (Parma A e Parma B), attualmente in fase di autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente, sono al centro dell'interrogazione in commissione presentata dal consigliere della Lega, Tommaso Fiazza. "Il maxi impianto insisterebbe, in particolare, nelle valli del Taro e del Ceno, sui territori dei comuni parmensi di Borgotaro, Bedonia, Compiano, Bardi, Bore e Valmozzola, oltre a Morfasso, in provincia di Piacenza e sarebbe costituito da quarantasette pale eoliche dall'altezza di 125 metri installate lungo i crinali della dorsale appenninica - spiega Fiazza -.🔗 Leggi su Parmatoday.it

