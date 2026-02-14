Pellegrino Parmense | 470mila euro per un municipio sicuro e rilancio dell’Appennino parmense

A Pellegrino Parmense, il comune ha investito 470mila euro per mettere in sicurezza il municipio e rafforzare il rilancio dell’Appennino parmense. La decisione arriva dopo anni di lavori di ristrutturazione e interventi anti-sismici, che hanno migliorato le strutture e reso più sicuri gli spazi pubblici del borgo. La riapertura del municipio segna un passo importante per la comunità locale, che ora può contare su un edificio più resistente e funzionale.

Pellegrino Parmense riapre il municipio, un investimento di 470mila euro per la sicurezza e il futuro del borgo appenninico. Pellegrino Parmense si è dotato di un municipio completamente rinnovato, grazie a un investimento di 470mila euro che ha reso l'edificio più sicuro, accessibile e funzionale. L'intervento, presentato sabato scorso dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e dal sindaco Alberto Canepari, mira a rafforzare la struttura e a garantire la continuità dei servizi in caso di emergenze, soprattutto in un territorio montano come l'Appennino parmense. La riapertura segna un passo importante per la comunità e per il rilancio del borgo.