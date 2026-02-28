Terrore a Dubai per l' attacco dell' Iran | hotel in fiamme dopo il raid di un drone

A Dubai, un hotel sull'isola artificiale di Palm Jumeirah è stato colpito da missili lanciati dall'Iran come rappresaglia per un attacco subito da Israele. Quattro persone sono rimaste ferite e l'edificio è andato in fiamme. L'attacco è avvenuto nel corso di un raid di droni che ha causato danni e paura tra i presenti.

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito al lancio di missili che l'Iran ha lanciato come rappresaglia per l'attacco subito da Israele e che hanno colpito un hotel sull'isola artificiale di Palm Jumeirah al largo di Dubai. Lo riferiscono le autorità degli Emirati. In una giornata segnata da tensioni regionali e dal fuoco incrociato tra Stati Uniti, Israele e Iran, la celebre isola artificiale di Palm Jumeirah - solitamente tranquilla oasi di lusso - ha vissuto attimi di paura tra residenti e turisti. L'area vicino al resort a cinque stelle Fairmont The Palm ha registrato incendi e fumo nero denso, con fiamme che hanno avvolto parti della struttura dopo l'impatto apparente di un oggetto (possibilmente un missile balistico iraniano o un drone Shahed-136, o detriti da intercetto).