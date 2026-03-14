le bellezze da scoprire fai weekend di gioielli

Durante il fine settimana del 21 e 22 marzo, più di 780 luoghi in 400 città italiane saranno aperti al pubblico nell’ambito delle ‘Giornate Fai di Primavera’, alla loro 34esima edizione. Tra le mete proposte, la delegazione del Fai di Fermo ha organizzato un itinerario che include siti storici, artistici, culturali, ambientali e musicali, offrendo un’occasione per scoprire alcune delle bellezze del territorio italiano.

Tra i 780 luoghi, sparsi in 400 città italiane, che saranno visitabili il 21 e 22 marzo in occasione delle sempre attese ‘Giornate Fai di Primavera’ (34esima edizione) c’è la preziosa offerta storico, artistica, culturale, ambientale e musicale creata dalla delegazione del Fai di Fermo. Un itinerario costruito intorno al tema ‘Le forme della storia: architetture, borghi e paesaggi del Fermano’ che toccherà Fermo con tappa a Villa Vitali e Palazzo Paccarone; il borgo storico di Ortezzano e, a Sant’Elpidio a Mare, la Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti. "Un percorso che invita a leggere il territorio come un grande racconto storico, in cui architettura, paesaggio e comunità si intrecciano nel tempo" le parole di Massimo Petrocchi (capo delegazione Fai di Fermo) presentando l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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