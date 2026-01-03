Milano la più cara d’Italia Napoli la più economica | la mappa del caro-vita 2025 secondo il Codacons

Secondo l’indagine Codacons, nel 2025 Milano si conferma come la città italiana con il costo della vita più elevato, mentre Napoli si distingue per il costo più contenuto. La mappa del caro-vita analizza i prezzi di beni e servizi nelle principali città italiane, offrendo un quadro aggiornato delle differenze economiche tra le diverse aree del paese.

Milano resta nel 2025 la città italiana con il costo della vita più alto, secondo l’indagine Codacons sui listini al pubblico di beni e servizi nelle principali città. All’estremo opposto c’è Napoli, che nel confronto complessivo risulta la più economica tra le 18 grandi città monitorate. Ma la fotografia cambia se si isola la spesa alimentare: qui il primato del risparmio passa a Catanzaro, mentre Bolzano emerge come la piazza più onerosa per riempire dispensa e frigorifero. Quasi 600 euro a Milano il paniere "totale". Il confronto sul paniere più ampio — prodotti ortofrutticoli, alimentari e una serie di servizi (dal dentista alla messa in piega, passando per tintorie e toilettatura cani) — fotografa una distanza netta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

