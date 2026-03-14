António Lobo Antunes è morto il 5 marzo. Dopo la sua scomparsa, l'autore ha passato giorni a cercare invano la copia di “In culo al mondo”, il libro che gli aveva fatto conoscere l’autore. Le annotazioni di ieri e di oggi si riferiscono a questo tentativo di ritrovare il volume e alle riflessioni che ne sono scaturite.

António Lobo Antunes è morto il 5 marzo. Ho impiegato i giorni a cercare invano la mia copia di “In culo al mondo”, il libro che mi introdusse a lui, in un intreccio di coincidenze. Mi sono rassegnato a ordinarlo, quella prima edizione Einaudi, 1996 (nel 2009 lo ripubblicò Feltrinelli). Mi è arrivato in buone condizioni, ma con sottolineature – dei trattini sotto le parole invece che linee, una specie di morse – e annotazioni. Da una ho capito che era una lettrice. C’è un’indiscrezione a leggere i pensieri d’altri, sconosciuti, e a chiedersi che cosa li abbia indotti a disfarsi di un libro che pure, così annotato, deve averli presi – trent’anni dopo, tutto è possibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le annotazioni di ieri e quelle di oggi, a margine di António Lobo Antunes

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