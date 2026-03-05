È morto oggi a Lisbona, all’età di 83 anni, António Lobo Antunes, scrittore noto per i suoi romanzi di guerra. Considerato rivoluzionario, esigente, ossessivo e laborioso, è stato uno dei protagonisti della letteratura portoghese. La sua figura viene descritta come geniale, e la stampa locale ricorda la sua influenza nel panorama letterario. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni in Portogallo.

Lisbona, 5 marzo – “Rivoluzionario” è una delle parole che ritornano più spesso in queste ore sulla stampa portoghese per parlare del romanziere António Lobo Antunes, morto oggi 5 marzo a Lisbona, città in cui era nato nel 1942. Veniva dal quartiere borghese di Benfica, figlio di un affermato neurologo, e si era da poco laureato in medicina quando fu distaccato come medico militare in Angola, su uno dei vari fronti delle guerre che il regime dittatoriale portoghese, l'ultimo impero coloniale europeo, combatté nelle colonie africane ribelli fino al 1974. Lo scrittore portoghese António Lobo Antunes è morto a 83 anni Un'esperienza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - António Lobo Antunes, lo scrittore di guerra è morto a 83 anni: “Rivoluzionario, esigente, ossessivo, laborioso. Geniale”

Morto António Lobo Antunes, lo scrittore portoghese aveva 83 anni: “Ha aperto nuove strade alla letteratura”António Lobo Antunes, tra i maggiori scrittori europei e voce centrale della letteratura portoghese, è morto a 83 anni.

Morto António Lobo Antunes, lo scrittore portoghese candidato al premio NobelÈ morto a 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes, considerato una delle figure più importanti della letteratura europea contemporanea.

Contenuti utili per approfondire Lobo Antunes.

Temi più discussi: Morto lo scrittore portoghese António Lobo Antunes; E’ morto António Lobo Antunes, grande scrittore portoghese; BigMama bloccata a Dubai: Sentiamo i missili sulla testa, vogliamo solo tornare a casa; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta.

Addio al rivoluzionario Antonio Lobo Antunes, scrittore e medico che raccontò un altro PortogalloSi è spento a Lisbona, la sua città, a 83 anni, dopo aver narrato le esperienze vissute da psichiatra nelle colonie portoghesi in Africa ... rainews.it

Lobo Antunes, il trauma africano e la scritturaLa sofferenza dei reduci, la solitudine e il trauma derivante dall'esperienza africana sono elementi ricorrenti nelle sue narrazioni. Attraverso una scrittura articolata e introspettiva, Lobo Antunes ... it.blastingnews.com

È morto oggi all'età di 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes. Nato a Lisbona nel 1942, figlio di un affermato neurologo, è stato più volte candidato al Nobel. Tra gli autori portoghesi maggiormente letti e tradotti nel resto del mondo, ha tuttavia - facebook.com facebook

E’ morto a Lisbona il grande scrittore portoghese Antonio Lobo Antunes. Aveva 83 anni. Più volte candidato al #Nobel x.com