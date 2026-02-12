SASSUOLO-LAZIO 1-0 | IN EVIDENZA | Fadera tap-in stordisce la Lazio | Serie A 2025 26

Il Sassuolo batte 1-0 la Lazio e ottiene la sua prima vittoria in campionato. La partita si decide nel secondo tempo, quando Fadera segna con un tap-in che sorprende la difesa avversaria. I Biancocelesti perdono la seconda partita su tre in questa prima fase di stagione e continuano a cercare una svolta, mentre i neroverdi festeggiano i primi tre punti.

Nella sfida tra Genoa e Lazio, i biancocelesti si impongono con un risultato di 2-0, grazie alla doppietta di Castellanos.

L’Inter vince senza problemi contro il Sassuolo e si prende tre punti fondamentali per la classifica.

Napoli-Sassuolo 1-0: gol e highlights. Lobotka riporta gli azzurri alla vittoriaLeggi su Sky Sport l'articolo Napoli-Sassuolo 1-0: gol e highlights. Lobotka riporta gli azzurri alla vittoria ... sport.sky.it

Napoli-Sassuolo 1-0: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (12’ st Lang), Rrahmani (22’ st Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (17’ ... tuttomercatoweb.com

A disposizione di mister Grosso: Satalino, Zacchi, Volpato, Nzola, Boloca, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro. #SassuoloInter #ForzaSasol x.com

Reggio Emilia, 25 gennaio 2026. Al Mapei Stadium-Città del Tricolore un colpo di Fadera dopo tre minuti ha permesso al Sassuolo di battere la Cremonese e di ritrovare la vittoria che mancava da sette giornate. #ilcalcioèdichiloama - facebook.com facebook