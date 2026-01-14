Lazio addio definitivo | giocherà in Premier League | CM

La Lazio si prepara a perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi, destinato a trasferirsi in Premier League. La trattativa è ormai conclusa, segnando un addio definitivo alla società biancoceleste. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe influenzare il mercato e la formazione della squadra nel prossimo futuro. Restano da definire gli ultimi dettagli, mentre i tifosi attendono con interesse sviluppi e conferme ufficiali.

Pessime notizie per la Lazio in ottica calciomercato: è ormai fatta per il trasferimento del calciatore in Inghilterra. Niente da fare. Non sarà Alex Toth il colpaccio della Lazio a centrocampo: il classe 2005 del Ferencvaros e della nazionale ungherese è infatti a un passo dal trasferimento in Premier League. La conferma è arrivata poco fa in esclusiva alla redazione di 'Calciomercato.it', secondo cui l'ultimo rilancio del direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, avrebbe superato definitivamente la concorrenza del club biancoceleste e convinto il ragazzo.

