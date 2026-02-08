Sarri presenta Juve Lazio | Romagnoli importante per noi ecco perché è in panchina

Prima del calcio d’inizio di questa sera, Maurizio Sarri ha parlato della sua Lazio e della scelta di mettere Romagnoli in panchina. L’allenatore ha spiegato che il difensore è importante per la squadra, ma ha deciso di partire dalla panchina per motivi tattici. La sfida tra Juventus e Lazio si gioca in un momento di grande tensione, e Sarri si aspetta una partita difficile. La sua presenza in panchina, da ex della gara, aggiunge ulteriore interesse a un match che promette emozioni.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Lautaro nella leggenda: il gol in Sassuolo Inter lo manda nel podio dei marcatori all-time nerazzurri! Eguagliato Boninsegna Chiellini prima di Juve Lazio: «Felicissimi di Spalletti, fa parte del futuro e del presente di questo club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sarri presenta Juve Lazio: «Romagnoli importante per noi, ecco perché è in panchina» Approfondimenti su Juventus Lazio Sarri spiega la scelta di Romagnoli in panchina contro la Lazio Convocati Lazio-Juventus: Sarri sceglie Romagnoli e Lazzari, ecco la lista completa La lista dei convocati per la partita tra Lazio e Juventus è stata ufficializzata. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Juventus-Lazio, la conferenza di Sarri: Mercato? Io sono come i tifosi, mi piace sognare; Juventus-Lazio | Sarri: Sono come i tifosi, vorrei poter sognare. La Juve ha aumentato l’intensità; Sarri prima della Juve: Andare avanti con la Lazio? Voglio sognare con i tifosi. Poi parla del caso Romagnoli; Allo Stadium vale più di tre punti: perché Juve-Lazio pesa tantissimo. Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVELa domenica della 24ª giornata di campionato si chiude all'Allianz Stadium, con la partita tra bianconeri e biancocelesti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Sarri prima di Juve-Lazio: «Prima del mercato eravamo pronti, ora ho giovani da formare»Sarri prima di Juve-Lazio: «Prima del mercato eravamo pronti, ora ho giovani da formare» Tra rivoluzione, proteste dei tifosi e il caso Romagnoli Non è un momento ... tuttojuve.com Le ufficiali di Juventus-Lazio Tornano Yildiz e Koop titolari facebook #JuveLazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVE x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.