Milan Allegri così dopo il Pisa | Modric? Giocatore straordinario Stasera non era semplice

Massimiliano Allegri ha commentato la sua partita contro il Pisa, sottolineando che Modric si è dimostrato un giocatore straordinario, anche se la serata non è stata facile. Durante l'intervista a 'DAZN', l’allenatore del Milan ha spiegato che la squadra ha dovuto affrontare molte difficoltà e che l’impegno di Modric è stato fondamentale per mantenere il ritmo. La partita si è giocata davanti a circa 8.000 spettatori, molti dei quali hanno applaudito le giocate del croato.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice ecco”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Luka Modric decide la partita tra Pisa e Milan al minuto 85, portando i rossoneri alla vittoria e tenendo vivo il sogno scudetto.

Dopo la sfida tra Milan e Lecce, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione dei rossoneri, soffermandosi in particolare su Saelemaekers.

