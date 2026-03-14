Domani sera il Milan di Massimiliano Allegri affronterà la Lazio in una partita importante. In campo, Jashari e Ricci sono in ballottaggio per un posto a centrocampo, mentre Rabiot è assente per infortunio. La formazione rossonera si prepara a scendere in campo con diverse varianti in attesa di definire le scelte finali.

Domani sera, Il Milan di Massimiliano Allegri scenderà nuovamente in campo: questa volta i rossoneri andranno in trasferta allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Allegri, però, dovrà fare a meno di una pedina molto importante: Adrien Rabiot (squalificato). Al posto del francese dovrebbe giocare uno tra Ricci e Jashari. Nelle ultime ore si parlava di un netto vantaggio di Jashari su Ricci. Secondo quanto riferito da SkySpport,a che nella rifinitura di oggi l'ex centrocampista del Club Brugge è stato provato, quindi la sua titolarità è quasi che probabile. L'italiano dovrebbe partire dalla panchina per subentrare poi a partita in corso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, chi al posto di Rabiot? Jashari e Ricci in ballottaggio: le ultime

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