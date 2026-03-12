Milan le ultime verso la Lazio | Ricci al posto dello squalificato Rabiot

Il Milan si prepara alla partita contro la Lazio con alcune assenze importanti. Ricci prenderà il posto di Rabiot, squalificato, mentre Gabbia e Loftus-Cheek non saranno disponibili. Bartesaghi si è allenato e si candida per una maglia, mentre Estupinan potrebbe essere recuperato e tornare in campo. La squadra si sta organizzando per affrontare la sfida, che si giocherà prossimamente.

Altra giornata di lavoro a Milanello: la squadra ha continuato a preparare la prossima trasferta in casa Lazio. Due soli indisponibili: Gabbia e Loftus-Cheek. Gimenez si allena con il resto del gruppo, anche se deve necessariamente ritrovare il ritmo gara dopo l’infortunio alla caviglia (e la conseguente operazione chirurgica) che lo ha tenuto fuori da fine ottobre scorso. Le scelte di Allegri sono quasi fatte: certa la difesa. Linea che non subisce gol, non si cambia: dentro Tomori, De Winter e Pavlovic. Due dubbi tra centrocampo ed esterni: Ricci molto più avanti di Jashari per rilevare la maglia lasciata libera da Rabiot, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’ammonizione (da diffidato) nel derby con l’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

