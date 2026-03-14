Lazio-Milan Estupinan provato ancora con i titolari Il possibile piano per Gimenez

Per la partita tra Lazio e Milan, Allegri potrebbe confermare Estupinan come titolare, che è stato nuovamente provato con i titolari durante gli allenamenti. Nel frattempo, si discute anche di un possibile piano legato a Gimenez, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza in campo. La sfida si avvicina e le scelte della formazione sono al centro dell’attenzione.

Lazio-Milan, Massimiliano Allegri potrebbe di nuovo puntare su Pervis Estupinan sulla fascia sinistra. Il gol nel derby potrebbe essere la svolta della sua stagione con l'e Brighton che vorrebbe tenersi stretto il posto da titolare. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' ieri l'allenatore rossonero avrebbe provato proprio l'ecuadoriano titolare rispetto a Bartesaghi. Come precisa il quotidiano sia il Milan che Allegri punterebbero ancora forte sul talento italiano, ma in questo momento Estupinan sarebbe il favorito per giocare dal primo minuto contro la Lazio di Sarri. Come scrive la rosea sarebbe ben visto in gruppo per i suoi incoraggiamenti, per i suoi comportanti mai sopra le righe e per l'impegno costante negli allenamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Estupinan provato ancora con i titolari. Il possibile piano per Gimenez Articoli correlati Infortuni Milan, Allegri: “Gimenez non è ancora con la squadra. Tra Bartesaghi ed Estupinan …”"L'unica cosa che bisogna fare è giocarla viverla, poi vedremo il risultato e se saremo rimasti a meno 10, a meno 7 o meno 13. Milan, polemiche inutili contro Saelemaekers. Estupinan verso la cessione. Rivelazione su GimenezMilan, i rossoneri riescono a battere non senza patemi la Cremonese allungando sul quinto posto (ora il Como è a meno 9) e arrivando al derby contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Milan Estupinan provato ancora... Temi più discussi: Inter-Atalanta, le scelte di Chivu: Dumfries punta a una maglia da titolare. In attacco torna Thuram; Milan – Inter 1-0: la notte di Estupinan; MP RELIVE – Serie A, Milan-Inter 1-0: rivivi con noi il match!; LIVE - Milan-Inter 1-0, 80': rush finale a San Siro, Chivu si gioca il tutto per tutto con Diouf per... Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di BartesaghiLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Milan (Domenica 15 marzo, ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su DAZN): Come arriva la Lazio Insegue. tuttomercatoweb.com Lazio-Milan, Allegri può lanciare Estupinan dal primo minuto. De Winter confermato in difesaChissà se il gol nel derby potrà essere stato per Estupinan il punto di svolta della stagione. L’esterno sinistro, intanto, si gode il momento di una settimana da ... ilmessaggero.it LAZIO-MILAN 21/22 | IL GOL SCUDETTO DI SANDRO TONALI ALL’ULTIMO RESPIRO #RoadToLazioMilan - facebook.com facebook Lazio-Milan, storia del mercato italiano: dai trionfi di Nesta e Stam ai flop recenti #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com