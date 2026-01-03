Le pagelle di Juve Parma Primavera analizzano le prestazioni dei giovani protagonisti della 18ª giornata del campionato 2025/26. In questo approfondimento, vengono valutati i singoli giocatori, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento di ogni protagonista sul campo. Un'analisi obiettiva e dettagliata per offrire un quadro chiaro dell'incontro tra le due squadre.

di Marco Baridon Pagelle Juve Parma Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. Pagelle Juve Parma Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526 Huli 7 – Se la Juve non capitola sotto i colpi di Semedo il merito è suo. Due interventi decisivi che sbarrano la strada all’attaccante del Parma. Verde 6 – Solito mix di solidità difensiva ed effervescenza in fase offensiva quando si sgancia e supporta la manovra. Van Aarle 6 – Non era una partita facile, la verve dell’attacco ducale era un’arma pericolosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Parma Primavera: il solito (gigante) Huli, Grelaud effervescente ma delude tutto l’attacco VOTI

Leggi anche: Pagelle Real Madrid Juve Primavera Youth League: Huli evita un passivo più pesante, Finocchiaro ci prova ma non basta VOTI

Leggi anche: Pagelle Atalanta Juve Primavera: Durmisi non perdona in area, Huli di un altro livello, Merola ispira VOTI

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca.

Primavera Juve, il nuovo anno inizia con un pareggio: a Vinovo è 0-0 col Parma - I bianconeri allenati da Padoin danno continuità agli ultimi risultati e agganciano il Genoa in classifica ... tuttosport.com