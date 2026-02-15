Juve Monza Primavera 1-1 LIVE | Grelaud vicinissimo al vantaggio

Giovedì, durante la partita tra Juventus e Monza della Primavera, Grelaud ha avuto un'occasione davanti alla porta avversaria che poteva cambiare le sorti dell'incontro. La gara, valida per la 25ª giornata del campionato 202526, si è conclusa con un pareggio di 1-1, lasciando aperti i giochi per le prossime sfide. I tifosi hanno assistito a un match combattuto, in cui entrambe le squadre hanno mostrato determinazione e voglia di vincere.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l'Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 1-1: sintesi e moviola. 75? OCCASIONE GRELAUD – Conclusione col mancino dell'esterno bianconero che si spegne di un poco a lato. 74? CAMBIO JUVE – Dentro Lopez per Tiozzo. 71? TIRO KEUTGEN – Conclusione improvvisa dal limite che sfiora il palo alla destra di Stranjar.