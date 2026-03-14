L’ayatollah fantasma | minacce reali o paura dell’Occidente?

Un leader iraniano, mai apparso di persona, sta diventando al centro di una narrazione mediatica occidentale che lo dipinge come una minaccia reale. La copertura si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra l’Iran e l’Occidente, in particolare con gli Stati Uniti durante l’amministrazione Trump. Questa rappresentazione si sviluppa in un clima di ostilità e sospetti che permeano i discorsi pubblici e le analisi dei media.

La narrazione mediatica occidentale sta trasformando un leader iraniano mai di persona in una minaccia esistenziale, alimentata da un clima di ostilità verso l’amministrazione Trump. Mentre Mojtaba Khamenei rimane un’ombra, internazionale ne esalta le presunte minacce come se fossero certezze assolute, ignorando che il nuovo capo dello stato potrebbe non essere nemmeno vivo o essere gravemente ferito dopo il bombardamento che ha ucciso suo padre. Questo fenomeno riflette quanto l’anti-americanismo e l’antisemitismo stiano distorcendo la percezione della guerra nel Medio Oriente, elevando figure incerte a nemici primari per Washington e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’ayatollah fantasma: minacce reali o paura dell’Occidente? Articoli correlati La leghista Isabella Tovaglieri strappa un’immagine dell’ayatollah Khamenei e il video diventa virale: dall’Iran insulti e minacce di morteBusto Arsizio (Varese), 14 febbraio 2026 – “Le minacce di morte non mi fermeranno”. “L’Iran è retto da un ayatollah fantasma”. L'ipotesi dei media britanniciL’attesa per il primo messaggio alla nazione di Mojtaba Khamenei dopo la sua elezione a Guida Suprema era altissima.