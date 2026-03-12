I media britannici hanno commentato che l’Iran è guidato da un’Autorità considerata quasi invisibile, riferendosi all’ayatollah Mojtaba Khamenei, recentemente eletto come Guida Suprema. L’attesa per il suo primo discorso pubblico era molto forte, suscitando grande interesse tra la popolazione e gli osservatori internazionali. La sua elezione ha attirato l’attenzione su questa figura, ancora avvolta da un alone di mistero.

L’attesa per il primo messaggio alla nazione di Mojtaba Khamenei dopo la sua elezione a Guida Suprema era altissima. L’intero Medio Oriente era, e resta, congelato dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz e il futuro del conflitto nella regione sembra appeso alla decisione di tre uomini: il presidente americano Donald Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e, appunto il nuovo ayatollah. Che però continua a non mostrarsi in pubblico. Il discorso del leader religioso iraniano è stato infatti letto da una speaker della televisione di Stato mentre sullo sfondo veniva proiettata la sua immagine. Hormuz deve restare chiuso, ha proclamato Khamenei aggiungendo che la Repubblica Islamica non si ritirerà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “L’Iran è retto da un ayatollah fantasma”. L'ipotesi dei media britannici

Articoli correlati

Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno intesa per colpire il Paese degli ayatollah”Nell'Iran delle proteste per il carovita e un programma nucleare dormiente, Israele e Stati Uniti cercano la quadra per risolvere le tensioni mentre...

Iran, media: “L’ayatollah Khamenei è morto nell’attacco di Israele e Usa”. Uccisi anche il genero e la nuoraLa guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è stato ucciso e il suo corpo è stato recuperato dalle rovine del suo palazzo.

Altri aggiornamenti su L'Iran è retto da un ayatollah fantasma...

Temi più discussi: Medio Oriente: l'Iran perderà la guerra, ma l'America di Trump ha sottovalutato il nemico; ?La lunga ombra dell’attacco all’Iran (di R. Alcaro, IAI); E ora noi italiani ed europei cosa dobbiamo fare?; A che (e a chi) serve la guerra contro l’Iran.

Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerraLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerra ... tg24.sky.it

Guerra in Iran: ecco perché attaccare gli Emirati è stato un grande errore tattico da parte di TeheranColpendo i Paesi del Golfo, l’Iran sciita ha rafforzato il legame tra Occidente e mondo sunnita. E si ritrova sempre più isolato ... vanityfair.it

Iran, Piero De Luca attacca governo: “Meloni in ritardo, Italia non può restare in silenzio” - facebook.com facebook

Pioggia nera. In Iran è emergenza sanitaria, aumenteranno tumori e demenza x.com